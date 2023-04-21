Бахмут остается эпицентром боевых действий, на юге оккупантам врут о скором окончании войны – Генштаб

Российские захватчики продолжают попытки захвата контроля над территорией всего Донбасса. Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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Об этом сообщили в ежедневно сводке Генерального штаба ВСУ за 21 апреля. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено около 30 атак противника на указанных участках фронта.

"Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Опасность ракетных ударов сохраняется на территории всей страны", – указали военные.

Обстрелы со стороны РФ проводились по следующим направлениям из минометов и артиллерии:

на Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел. Вражеские обстрелы подверглись Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области;

на Лиманском направлении этого времени противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенного пункта Богдановка противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области;

на Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населённого пункта Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области;

на Шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Херсон.

"Среди оккупантов распространяются слухи о скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу российской федерации, вероятно, для поднятия духа захватчиков. В то же время известно, что некоторые боевые подразделения, ранее находившиеся в городе, постепенно выводятся из населенного пункта во временно оккупированный Крым", – подытожили защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что масштабная контрнаступательная операция Сил обороны ориентировочно может начаться в середине мая. Направление главного и второстепенного ударов будет определено Генштабом ВСУ не ранее чем за неделю до события.

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