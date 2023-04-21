Когда украинская армия пойдет в наступление: генерал озвучил прогноз

Масштабная контраступательная операция украинских Сил обороны ориентировочно может начаться в середине мая. Направление главного и второстепенного ударов будет определено Генштабом ВСУ не ранее, чем за неделю до события.

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Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Необходимо пару недель, чтобы пришла теплая погода, и еще пару недель, чтобы подсохли дороги, чтобы они смогли выдерживать тяжелые базовые танки НАТО весом 70 тонн и более", – пояснил он.

Генерал подчеркнул, что перед украинской армией стоит задача окончания стратегической оборонной операции. Она должна полностью остановить продвижение врага, вынудить его перейти к обороне и нанести противнику как можно больший ущерб.

Необходимо также собрать достаточный для контрнаступления резерв. "Наш стратегический резерв может составлять до 60 тысяч. Нужен обученный личный состав, техника и логистическое обеспечение", – сказал Романенко.

Говоря о направлении главного удара, он заметил, что Херсонское направление выглядит слишком очевидным, в том числе и для врага, поэтому не исключено, что Генштаб ВСУ изберет другое. Генерал также пояснил, что высшее военное руководство Украины наверняка будет корректировать планы в зависимости от ситуации на фронте.

Так, если успехи ВСУ на второстепенном направлении будут большими, чем на главном, основные усилия могут быть сосредоточены именно там. Тем не менее, окончательные решения будут приниматься за несколько дней до запланированной даты.

"Если мы говорим о периоде порядка месяца, то это немалый срок для того, чтобы сосредоточить резервы и буквально за неделю до начала принять окончательное решение о направлении главного и второстепенного удара", – спрогнозировал генерал.

Полную версию интервью с Игорем Романенко вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, по оценкам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, украинская армия может войти в оккупированный Крым до конца весны. Он добавил, что полное освобождение полуострова может произойти к лету.