Генерал Романенко: Путин лично побывал на Херсонщине? Как враг готовится к наступлению ВСУ. Интервью

В СМИ страны-террориста России появилось сообщение о том, что якобы глава Кремля Владимир Путин лично побывал на оккупированной территории Херсонской области Украины. На видео диктатор интересовался текущей ситуацией на Херсонском и Запорожском направлениях. Независимо от того, был ли такой визит на самом деле, очевидно, что оккупационная армия активно готовится к контрнаступлению украинских Сил обороны, в частности, пытается определить направление главного и второстепенного ударов.

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Оккупант готовит резерв – до 200 тыс. мобилизованных разной степени подготовки и обеспечения. Прежде всего, эти силы необходимы ему для обороны. Что касается сроков контрнаступления, то они во многом зависят от погоды. Оно может начаться предположительно в середине мая. При этом направление главного удара будет определено Генштабом за неделю до старта. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украин, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Руководитель ГУР генерал Буданов повторил свой прошлогодний прогноз о том, что украинская армия войдет в Крым до конца весны. Как вы расцениваете такую перспективу? В чем главная предпосылка для такого развития событий?

– До реализации этого прогноза генерала Буданова остается полтора месяца. Это немалый срок. Есть основания предполагать, что за это время Силы обороны намного продвинутся вперед в плане подготовки к контрнаступательным действиям.

Погода на востоке только начала налаживаться. Надо еще пару недель сухой погоды, чтобы дороги пришли в нормальное состояние, чтобы стало сухо. На юге еще продолжаются дожди. Таким образом, необходимо пару недель, чтобы пришла теплая погода и еще пару недель, чтобы подсохли дороги, чтобы они смогли выдерживать тяжелые базовые танки НАТО весом 70 тонн и более.

За это время необходимо завершить стратегическую оборонительную операцию на востоке, то есть остановить продвижение противника, вынудить его перейти к обороне и уничтожить как можно больше его живой силы и техники. Необходимо завершить подготовку наших наступательных сил. Наш стратегический резерв может составлять до 60 тысяч. Нужен обученный личный состав, техника и логистическое обеспечение.

Враг серьезно готовится к нашему контрнаступлению, возводит оборонительные сооружение, минирует и так далее. Неспроста Путин или не Путин побывал на этих направлениях. Это говорит о том, что военно-политическое руководство России, как минимум, изучает их. Они готовят свои резервы. По разным оценкам, в резерве может быть порядка 150-200 военнослужащих разной степени обученности и степени обеспеченности вооружениями и техникой.

Я думаю, сейчас противник вряд ли будет использовать этот резерв для наступления – скорее всего, для обороны. Возможно, позже они планируют и какие-то наступательные действия.

– Вы упомянули о поездке Путина в Херсонскую область. Независимо от того, был ли это Путин или его двойник, была ли вообще такая поездка, как вы расцениваете сам этот пропагандистский месседж? Может ли он указывать на то, что именно Херсонское направление враг может избрать в качестве приоритетного в ближайшее время?

– Раньше Херсонское направление действительно было перспективным. Но теперь враг значительно укрепил здесь оборону. Все говорят об этом направлении, называют его приоритетным и так далее. Поэтому, возможно, надо найти какие-то другие варианты главного удара и второстепенных ударов. Если на каком-то направлении хорошо пойдет, можно сделать его главным.

В России изучают несколько возможных направлений нашего контрнаступления. Путин побывал в нескольких областях, которые в Кремле считают наиболее вероятными. Таким образом, разные варианты рассматривают и в оккупационных войсках, и в украинских Силах обороны.

Если мы говорим о периоде порядка месяца, то это немалый срок для того, чтобы сосредоточить резервы и буквально за неделю до начала принять окончательное решение о направлении главного и второстепенного удара.

Но также не следует забывать, что сейчас на востоке идут кровопролитные бои, на это тоже нужны определенные силы. В оккупационных войсках заканчиваются "вагнеровцы", они усиливают позиции своими элитными воздушно-десантными войсками. Туда заводят другие частные военные компании, а влияние "Вагнера" понемногу уменьшают и обнуляют.

Как видите, враг перебрасывает силы с Бахмута на Авдеевку, потом переходит на Марьинку и нигде не добивается успеха. Я уже не говорю о выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.

– Вы упомянули о ЧВК "Вагнер". В этом контексте Институт изучения войны пришел к выводу о том, что в настоящее время эта ЧВК снова вербует наемников по всей России, Пригожину это разрешено. Вероятно, по той причине, о которой вы сказали – у врага не хватает сил и средств для решения даже задач локального уровня. По вашим оценкам, какова роль "Вагнера" в этой истории?

– Она потихоньку уменьшается ввиду всех этих обстоятельств. Пригожину запретили вербовать уголовников. Этим занимается ЧВК "Патриот" Шойгу и другие. Потери "Вагнера" очень большие, и быстро он не восстановит свои силы. На мой взгляд, влияние Пригожина в военном и политическом смысле уменьшается.

– Генерал Буданов заявил о том, что украинские БПЛА имеют достаточно большую дальность полета. В частности, по его словам, они "долетают до Москвы и дальше". Он также заметил, что нормы безопасности в РФ часто нарушаются. Одновременно американский журналист Фред Каплан назвал простейший способ прекращения войны – физическая ликвидация Путина. Могут ли наши БПЛА справиться с такой задачей?

– Наши возможности нанесения ударов по территории России возрастают. Кто и как это делает? Буданов является официальным лицом, он озвучивает официальную позицию. Я могу сказать, что наше "бавовнятко" работает и при помощи беспилотных аппаратов, и различных сил на земле.

В конце прошлого года, в начале этого года западные беспилотники и БПЛА украинского производства принимались на вооружение.

Что касается ликвидации Путина, то, конечно, очень важно убрать его с политической арены. Но если на смену ему придет тот же Патрушев или его сын, не понятно, что мы получим. Ведь Патрушев принадлежит к реакционному крылу окружения Путина. Поэтому вопрос намного шире – это вопрос устранения путинского режима и недопущения установления в России режима, подобного путинскому. Тогда действительно может идти речь о каких-то демократических изменениях в России.

Пока нам необходимо надеяться, в первую очередь, на наши Вооруженные силы. Возможно, также задуматься и об устранении Путина.