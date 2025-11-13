'Бахнул, как по гусю': на Днепропетровщине мужчина из охотничьего ружья сбил два российских БПЛА. Фото

В середине октября мастер леса Межевского лесничества Алексей Зиненко сбил два российских беспилотника "Молния". По словам мужчины, беспилотники летели низко, поэтому он смог их "приземлить", стреляя из охотничьего ружья.

Жена и дочь Алексея выехали из Межевой, а мужчина остался, потому что любит работу в лесу и не смог пристроить собак – сообщает "Суспільне Дніпро". Мужчина рассказал изданию, как ему удалось сбить вражеские дроны.

"Сорняк рвал на огороде. Я FPV-шек не слышу, и "Молния" уже когда близко, только тогда могу ее услышать. Просто зашел в тенек к соседке под яблоню, убежал от этих FPV-шек и стоял. Смотрю голуби плохо летают – низко, боятся чего-то. Я же смотрю на небо – ничего не вижу. А он так со стороны залетает низко, и звук у него такой мотор ву-ву-ву с перерывами", – вспоминает мужчина.

По словам Алексея, который 35-лет работает мастером леса, первый БПЛА шел очень низко над селом. Услышав звук дрона, мужчина вернулся домой за охотничьим ружьем и выстрелил в него.

"Я по нему бахнул, как по гусю. Он только зажужжал, вверх начал подниматься – и все, крыльями замотылял и пошел вниз. Я так прикинул, где он должен упасть. Пока добежал, чтобы посмотреть, – он пролетел над садиком. И тогда жду, что он где-то гупнет – ничего", – добавил Алексей.

О том, что ему удалось "приземлить" дрон оккупантов, мужчина узнал не сразу: "Время прошло, я поехал за хлебом. И народ говорит, что упала "Молния".

Второй раз мастер леса заметил российскую "Молнию" через несколько дней.

"Я так выглянул – тоже как будто низко. Двойкой бахнул – этот сразу замолчал. Мотор крутился, а то только раз – и затих, его начало крутить, как пропеллер. Я ждал. А оно не срывается и не срывается. Тогда как грохнуло! Тогда опять же за хлебом ходил вечером. Иду, смотрю – на перекрестке что-то белеет, в орехе торчит. Подошел – когда крыло из "Молнии", и середина у ореха выбита, ветки поперевыбиты такие, как рука толщиной", – делится мужчина.

Алексей рассказал журналистам, что оружие имеет легально с 1987 года и не раз хотел стрелять по FPV-дронам оккупантов. Однако военные предостерегали мужчину из-за опасности для жизни.

Семья лесовода, жена и дочь, эвакуировалась из села.

"Он не уехал с нами, во-первых, потому что он очень любит природу. Он работает лесником, соответственно, в городе он себя не видит, потому что город – это много домов, мало зелени. Поэтому он пока, сколько может, будет находиться в Межевой. Он очень переживает за судьбу собак", – рассказала дочь Алексея.

"Как-то чуйки нет такой, чтобы убегать уже. Как-то доверяю я ВСУ. И не городской я житель – мне в селе лучше. Еще собаки, коты, дом. Двое собак, трое котов своих, куча соседских ходит – я их кормлю. Да не хочу я, как-то жить можно здесь, и на работу заглядываю, что там порядок", – поделился Алексей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российская оккупационная армия в ночь на 13 ноября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и ракету. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 102 БПЛА.

