Оккупанты атаковали Украину ракетой и 139 БПЛА: силы ПВО сбили 102 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 13 ноября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и ракету.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 102 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 139 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма, более 90 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Новость дополняется…