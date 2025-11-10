Оккупанты атаковали Харьковскую и Сумскую области: повреждены жилые дома, есть пострадавшие. Фото

В ночь на понедельник, 10 ноября, военные российской оккупационной армии атаковали Харьковскую и Сумскую области. В результате обстрелов ранения получили четыре человека, также повреждены дома, линии электропередач и автомобили.

Об этом сообщили Харьковская областная прокуратура и Национальная полиция Украины. На местах событий работали правоохранители.

Удар по Харьковской области

"Два человека ранены в результате российской атаки на Купянщине. По данным следствия, в ночь на 10 ноября два российских беспилотника ударили по поселку Приколотное Купянского района", – говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены по меньшей мере десять частных жилых домов и хозяйственных построек.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту военного преступления в соответствии с ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Обстрел Сумщины

В результате очередного российского обстрела Сумской области под огонь попали населенные пункты Сумского, Конотопского, Ахтырского, Шосткинского и Роменского районов.

По информации полиции, среди мирного населения есть раненые и значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

"В результате обстрелов ранены два человека. Повреждены три многоквартирных жилых дома, семь частных домовладений, четыре складских помещения, линии электропередач, два гаража, хозяйственная постройка, легковой и грузовой автомобили", – указано в сообщении.

На местах попаданий работали полицейские, они документировали последствия ударов, опрашивали очевидцев, собирали вещественные доказательства.

Напомним, в ночь на 10 ноября враг в очередной раз атаковал Украину с воздуха, применив 74 средства воздушного нападения. Силы ПВО удалось обезвредить 52 цели. К сожалению не обошлось и без попаданий, которые зафиксированы на ряде локаций.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на Черниговщине враг атаковал дронами предприятие. Там возник масштабный пожар. Спасатели ликвидировали пожар, обошлось без жертв и пострадавших.

