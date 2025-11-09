На Черниговщине враг атаковал дронами предприятие: возник масштабный пожар

Ночью 9 ноября российская террористическая армия нанесла дроновый удар по Черниговской области. Целью врага стало одно из предприятий в Корюковском районе.

В результате обстрела возник масштабный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Последствия обстрела

По информации спасателей, после атаки беспилотниками по одному из предприятий в Корюковском районе возник пожар на площади 250 кв. метров.

Спасатели ГСЧС совместно с работниками местной пожарной команды ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В областной военной администрации добавили, что в Корюковке перед обстрелом предприятия российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры. Всего за минувшие сутки Черниговщина подверглась 44 обстрелам. На территории региона прогремело 73 взрыва.

Начальник Корюковской районной администрации Павел Мирошниченко подтвердил, что целью российских дронов стала критическая инфраструктура на территории района.

Напомним, 9 ноября российская оккупационная армия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Вследствие атаки на территории региона повреждены частные дома. Также на месте обстрела возник пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время массированной атаки на Украину 8 ноября страна-агрессор Россия снова обстреляла подстанции, которые питают Хмельницкую и Ривненскую атомные электростанции. В связи с этим Киев требует срочного созыва заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

