В первый день весны Россия запустила по Украине 123 дрона: силы ПВО обезвредили 110 из них
В ночь на 1 марта Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 123 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 110 целей.
Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Ход атаки
Запускать беспилотники россияне начали около 18:00 28 февраля.
В течение ночи на 1 марта противник атаковал 123 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
В частности, россияне использовали около 70 "Шахедов".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты атаковали авто "Укрпочты" на Сумщине. В результате вражеских ударов пострадали два человека.
Также захватчики ударили по одной из станций на Днепропетровщине. Там произошел пожар, пострадал машинист электровоза.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!