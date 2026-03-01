В первый день весны Россия запустила по Украине 123 дрона: силы ПВО обезвредили 110 из них

В ночь на 1 марта Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 123 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 110 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать беспилотники россияне начали около 18:00 28 февраля.

В течение ночи на 1 марта противник атаковал 123 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

В частности, россияне использовали около 70 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты атаковали авто "Укрпочты" на Сумщине. В результате вражеских ударов пострадали два человека.

Также захватчики ударили по одной из станций на Днепропетровщине. Там произошел пожар, пострадал машинист электровоза.

