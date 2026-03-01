'Злу надо противодействовать': Зеленский рассказал, сколько целей запустила Россия в течение зимы. Видео

Россия в течение этой зимы атаковала Украину почти 15 тысячами КАБов, запустила более 700 ракет и около 19 тысяч ударных дронов. Преимущественно целился агрессор по гражданской критической инфраструктуре.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в первый день весны. Он призвал международное сообщество противодействовать злу в Украине, в Иране и в любом уголке мира.

За неделю Россия атаковала Украину почти 2 тыс. дронов

Уже традиционно в воскресенье глава государства рассказал о российских атаках по Украине за уходящую неделю.

"Украинцы живут под тысячами российских ударов различными типами оружия. Только за последнюю неделю зимы более 1720 ударных дронов, почти 1300 управляемых авиационных бомб и более 100 ракет различных типов применила Россия против Украины", – сказал Зеленский.

Кроме того, в первый день весны президент подвел итоги зимы, в течение которой агрессор изо всех сил пытался уничтожить украинскую энергетику и погрузить украинцев в темноту и холод в лютые морозы.

"Несмотря на все украинцы прошли эту сложную зиму, когда Россия даже не пыталась найти оправдание своим зверским ударам по гражданской критической инфраструктуре. За три месяца зимы более 14 670 КАБов, 738 ракет и почти 19 тыс. ударных дронов, из которых большинство – это российско-иранские "шахэды2, россияне выпустили против наших людей. Это те самые дроны, которые сейчас иранский режим запускает по странам на Ближнем Востоке", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул: совместными усилиями международное сообщество может и должно противодействовать "оси зла", которая вызывает страдания людей по всей планете.

"Злу нужно противодействовать в любой части мира. Когда у Соединенных Штатов и партнеров есть достаточно решимости, даже самые кровавые диктаторы в конце концов платят за свои преступления. Я благодарю всех, кто помогает Украине защищаться и сохранять жизни", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, утром враг коварно ударил по Харькову. Зафиксировано попадание по парку, админзданию и общежитию, пострадали люди.

Кроме того, оккупанты не прекращают террор Запорожье. 1 марта вражеский дрон ударил по автомобилю, пострадал водитель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!