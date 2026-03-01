Оккупанты не прекращают террор Запорожья: дрон ударил по автомобилю, пострадал водитель

Утро 1 марта российская оккупационная армия совершила очередной обстрел Запорожской области. Вследствие атаки в городе Орехов пострадал 67-летний мужчина.

Для нападения на мирных жителей путинские воска применили FPV-дрон. Об этом в Telegram сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Последствия ударов

По информации областной администрации, утром 1 марта около 7:45 утра российские террористы нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Орехове. В результате атаки 67-летний водитель получил ранения. Мужчине оказывается медицинская помощь.

Также враг нанес многочисленные удары по Запорожской области в течение прошлых суток. Из-за российских обстрелов в регионе один человек погиб, еще двое получили ранение. Всего за сутки оккупанты нанесли 781 удар по 36 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ совершили 11 авиаударов по Малокатериновке, Беленькому, Зорнице, Новоукраинке, Гуляйпольскому, Волшебному, Горькому, Долинке и Цветковому. Кроме того, россияне применили 519 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV). Оккупанты атаковали дронами Вольнянск, Новониколаевку, Новогупаловку, Красноднепровку, Грозное, Михайловское, Беленькое, Владимировское, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Мирное, Святопетровку, Криничное, Варваровку, Доброполье и Новое Запорожье.

Также было зафиксировано 6 обстрелов из РСЗО по Лукьяновскому, Новоандреевке, Малой Токмачке, Гуляйпольскому, Горькому и Косовцевому. 245 артиллерийских ударов пришлись по Червоноднепровцу, Степногорску, Приморскому, Павловке, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Староукраинке, Криничному, Доброполью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты атаковали авто "Укрпочты" на Сумщине. В результате вражеских ударов пострадали два человека.

Также захватчики ударили по одной из станций на Днепропетровщине. Там произошел пожар, пострадал машинист электровоза.

