В Одесской области БПЛА попали в частные дома: возник пожар. Фото

Ночью 9 ноября российская оккупационная армия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Вследствие атаки на территории региона повреждены частные дома.

Также на месте обстрела возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Последствия российского террора

По информации спасателей, в Одесской области после ночного обстрела повреждены частные жилые дома и гараж, а также газовая труба. Кроме того, возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате дроновой атаки нет.

В свою очередь начальник областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что российские войска атаковали мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесщины.

Областная власть заявила, что силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломками вражеских дронов повреждены частные домовладения. Разрушены гараж и крыши двух жилых домов.

В Одесской областной прокуратуре начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте падения обломков БПЛА работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и сотрудниками СБУ.

Напомним, во время массированной атаки на Украину 8 ноября страна-агрессор Россия снова обстреляла подстанции, которые питают Хмельницкую и Ривненскую атомные электростанции. В связи с этим Киев требует срочного созыва заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия запустила "Калибры", "Кинжалы", баллистику и дроны по ряду областей Украины. Атаку враг начал еще накануне. Сначала россияне били дронами, далее же – пустили в ход ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!