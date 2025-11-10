Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: силы ПВО обезвредили 52 вражеских БпЛА

В ночь на 10 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 74 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 52 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Новость дополняется

Что известно о последствиях российских ударов

Утром в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что регион оказался под российской атакой.

"Утром 10 ноября зафиксирована очередная атака вражеских беспилотников по Одесскому региону. Поврежден гражданский объект. В результате атаки возникло возгорание на фасаде 4-этажного жилого дома. Спасатели оперативно потушили огонь. Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала", написал чиновник, показав фото с мест прилетов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне на Черниговщине враг атаковал дронами предприятие.там возник масштабный пожар.

Также сообщалось, что на Донетчине из-за вражеских обстрелов погибли три человека, шестеро получили ранения.

