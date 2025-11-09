В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погибли три человека, шестеро получили ранения. Фото

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За последние сутки, 8 ноября, вражеские атаки унесли жизни трех мирных жителей.

Еще шесть человек получили ранения в результате ударов оккупантов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что только за сутки зафиксировано 2 185 ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем оказались восемь населенных пунктов, разрушены или повреждены 18 гражданских объектов.

В Константиновке россияне нанесли удар авиабомбой КАБ-250 и тремя FPV-дронами. В результате погибли двое мирных жителей, еще трое получили ранения.

В селе Рай-Александровка погиб один человек в результате попадания FPV-дрона. В Кондратовке беспилотник атаковал гражданское авто – травмированы три человека.

Полиция и спасательные службы продолжают фиксировать последствия атак и помогать пострадавшим.

Напомним, ночью 9 ноября российская оккупационная армия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. В результате атаки на территории региона повреждены частные дома. Также на месте обстрела возник пожар.

Во время массированной атаки на Украину 8 ноября страна-агрессор Россия снова обстреляла подстанции, которые питают Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. В связи с этим Киев требует срочного созыва заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия запустила "Калибры", "Кинжалы", баллистику и дроны по ряду областей Украины. Атаку враг начал еще накануне. Сначала россияне били дронами, далее же – пустили в ход ракеты.

