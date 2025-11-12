Удар догнал в нескольких шагах от укрытия: в результате атаки РФ погиб стрелок военизированной охраны "Укрзалізниці"

Российская террористическая армия продолжает регулярно атаковать в Украине железнодорожную инфраструктуру и сотрудников "Укрзалізниці". Ночью 12 ноября путинские войска убили стрелка военизированной охраны УЗ.

Мужчина погиб во время дежурства на одном из инфраструктурных объектов. Об этом в Facebook сообщил глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.

Подробности трагедии

По информации Перцовского, российские оккупанты нанесли удар по объекту железнодорожной инфраструктуры, на котором нес дежурство сотрудник "Укрзалізниці". Вследствие атаки мужчина получил ранения несовместимые с жизнью.

На объекте было оборудовано работающее укрытие, где до того находился сотрудник, но очередной удар настиг его буквально в двух шагах от укрытия. Перцовский пообещал, что руководство изучил все обстоятельства трагедии, чтобы в будущем предотвращать подобные случаи.

"Не проходит ни дня, ни ночи без вражеских ударов. Впрочем, абсолютное большинство мы научились проходить без человеческих потерь. И это самое ценное, потому что железо железнодорожники умело восстанавливают. Каждое исключение – непоправимое, болезненное и не должно повторяться", – говорится в сообщении.

Также он добавил, что железнодорожники продолжают бороться за то, чтобы в условиях российской агрессии поезда продолжали курсировать.

Напомним, ночью 12 ноября российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей Днепропетровской области обстрелами. Вследствие атаки дроном в Синельниковском районе погиб 47-летний мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 ноября военные российской оккупационной армии атаковали Харьковскую и Сумскую области. В результате обстрелов ранения получили четыре человека, также повреждены дома, линии электропередачи и автомобили.

