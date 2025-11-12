Оккупанты атаковали Днепропетровщину: возникли пожары, погиб мужчина. Фото

Ночью 12 ноября российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей Днепропетровской области обстрелами. Вследствие атаки дроном в Синельниковском районе погиб 47-летний мужчина.

Также враг обстрелял регион из артиллерии. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Последствия атаки

По информации ОВА, российские войска атаковали Васильковскую громаду на Синельниковщине беспилотником. Вследствие вражеской атаки погиб 47-летний мужчина. Также на территории района повреждена инфраструктура.

Кроме того, путинские террористы снова атаковали Павлоград. Для обстрела города оккупанты применили дроны-камикадзе. Вследствие атаки возникли пожары, повреждены частные предприятия и транспортные средства.

По Никопольскому району агрессор применил артиллерию и FPV-дрон. Попадания зафиксированы по районному центру и Покровской громаде. Вследствие обстрела загорелся частный дом.

В течение ночи защитники неба уничтожили в Днепропетровской области 8 беспилотников.

Напомним, 11 ноября российская террористическая армия массированно атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. В результате обстрела возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры. Также вследствие вражеской атаки пострадал человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 ноября военные российской оккупационной армии атаковали Харьковскую и Сумскую области. В результате обстрелов ранения получили четыре человека, также повреждены дома, линии электропередачи и автомобили.

