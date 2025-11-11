Оккупанты массированно атаковали Одесщину дронами: вспыхнули пожары, пострадавший. Фото и видео

Ночью 11 ноября российская террористическая армия массированно атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. В результате обстрела возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры.

Также вследствие вражеской атаки пострадал человек. Об этом сообщили в Одесской ОВА и ГСЧС Украины.

Последствия российского террора

По информации спасателей, в результате массированной дроновой атаки в Одесской области возникло несколько пожаров на объектах энергетической инфраструктуры. По состоянию на утро 11 ноября сотрудники ГСЧС погасили огонь.

Также в ведомстве рассказали, что после атаки БПЛА в Одесской области пострадал один человек.

Новость дополняется…