Байден: нет данных, что Китай передавал России летальное вооружение

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии данных, указывающих на то, что Китай начал передавать России вооружение. Он отметил, что Запад преувеличивает силу российско-китайского альянса.

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Об этом Джо Байден сказал во время пресс-конференции в Канаде. Его слова цитирует CNN.

Отвечая на вопросы журналистов, президент США отметил, что он не встревожен встречей между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, прошедшей на прошлой неделе в Москве.

"Слушайте, я не воспринимаю Китай легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы это значительно преувеличиваем", – сказал Байден журналистам в Оттаве.

Президент отметил, что хотя официальные лица США недавно предупреждали о признаках того, что Китай может рассматривать возможность военной поддержки России, "они этого еще не сделали".

"Это не значит, что они не будут делать, но они еще не сделали этого", – сказал Байден.

Он добавил, что, даже если это случится, Запад сегодня значительно объединился и расширяет свои альянсы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации президента США Джо Байдена считают, что Россия и Китай хотят нарушить мировой порядок, заключенный после Второй мировой войны. Об этом сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что США будут внимательно следить за тем, что выйдет из "широко разрекламированной встречи" между президентом Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

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