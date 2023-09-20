Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн, но без ATACMS – Reuters

Президент США Джо Байден планирует объявить новый пакет военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов в четверг, 21 сентября. В этот день в Вашингтон с визитом прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Во время встречи Джо Байден с Владимиром Зеленским будет объявлено о предоставлении новых видов вооружения Украине, но не о ракетах ATACMS. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информацию официального представителя США, предоставленную на условиях на условиях анонимности.

О том, что ATACMS не станет частью нового пакета вооружений для Украины, который может поступить уже в четверг, 21 сентября, сообщило также CNN.

Ожидается, что новый пакет помощи в области вооружения будет включать второй транш кассетных боеприпасов, запускаемых для 155-миллиметровой артиллерии.

Кроме того, по словам источника Reuters, Вашингтон планирует прислать Украине больше систем противовоздушной обороны малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger производства RTX Corp.

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В планируемый пакет помощи Украине также входит противотанковое оружие TOW и AT4, ракеты с управляемой реактивной системой залпового огня GMLRS для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и противотанковые ракеты Javelin.

По словам американского чиновника, пакет все еще дорабатывается и может измениться.

Издание отмечает, что предоставление этого пакета стало возможным благодаря использованию президентских полномочий, уполномочивающих Байдена во время чрезвычайной ситуации передавать вооружение из запасов США без одобрения Конгресса. Оружие будет поступать из лишних запасов США.

Напомним, 15 сентября советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что готовится новый пакет военной помощи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Владимир Зеленский посетит Белый дом 21 сентября сразу после Генеральной ассамблеи ООН. Это будет третья встреча главы государства с президентом США Джо Байденом.

Во время встречи в Вашингтоне Байден хочет лично услышать от Зеленского о контрнаступлении ВСУ. Кроме того, американский президент хочет заверить украинского коллегу, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву.

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