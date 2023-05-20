Байден объявит о пакете помощи Украине на $375 млн на саммите G7: СМИ узнали, что в него войдет

Глава Штатов Джо Байден планирует объявить о новом пакете военной помощи для Украины, которая готовится к контрнаступлению. Это может произойти после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в японской Хиросиме.

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Об этом в пятницу, 19 мая, сообщило издание Politico с ссылкой на трех американских и украинских официальных лиц. По данным журналистов, речь идет о военной помощи на $375 млн.

В новый пакет войдут бронированная техника, противотанковые средства и больше артиллерийских снарядов.

"Это оборудование США и их союзники поставляли Киеву ранее, но оно будет очень необходимо в месяцы ожесточенных боев, которые ожидаются этой весной и летом", – говорится в материале.

Журналисты напомнили, что накануне Байден сказал, что США поддержат усилия партнеров по обучению украинских пилотов управлять самолетами четвертого поколения, в том числе, и истребителями F-16

Эти шаги, как считает издание, являются сильной демонстрацией поддержки Киева перед ожидаемым контрнаступлением, во время которого Украина планирует вернуть все захваченные Россией территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Совета Европейского Союза Шарль Мишель заявил, что на саммите G7 ведущих западных промышленно развитых стран в Японии обсудят предоставление Украине истребителей F-16. Участники саммита тесно координируются, чтобы придерживаться общего подхода к военной поддержке нашей страны.

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