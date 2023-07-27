Президент США Джо Байден тайно приказал правительству США начать делиться доказательствами российских военных преступлений в Украине с Международным уголовным судом в Гааге. Этот шаг сигнализирует о серьезном сдвиге в американской политике.

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Об этом пишет The New York Times. По словам официальных лиц, решение, принятое Байденом в последние дни, перевешивает месяцы сопротивления Пентагона, который утверждал, что это может открыть путь для судебного преследования американских военнослужащих.

Отмечается, что американские спецслужбы собрали информацию, в том числе подробности о решениях российских официальных лиц преднамеренно нанести удар по гражданской инфраструктуре в Украине и насильственно депортировать тысячи украинских детей с оккупированной территории. Они уже поделились некоторыми из этих доказательств с украинской прокуратурой, но воздержались от такого шага в контексте Гааги.

Поскольку Международный уголовный суд был создан в соответствии с договором 1998 года для расследования военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности, администрации обеих сторон относятся к нему с настороженностью, а иногда и враждебно. Но вторжение России в Украину в начале 2022 года помогло разморозить эти отношения.

После начала войны американские официальные лица приветствовали главного прокурора суда Карима Хана за его расследование возможных военных преступлений в Украине. В декабре Конгресс ослабил ограничения, которые не позволяли ему оказывать помощь суду в расследовании российских зверств. А администрация Байдена выразила поддержку суду, когда в марте выдала ордера на арест высокопоставленных российских чиновников, таких как президент Владимир Путин, обвинив их в организации похищения и депортации украинских детей.

Однако негласно велись ожесточенные внутренние споры о том, следует ли делиться разведывательными данными, проливающими свет на действия российских официальных лиц. В то время как Министерство юстиции и Государственный департамент поддержали это, Пентагон выступил против такого шага.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест диктатора России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В настоящее время уже 32 страны заявили о готовности арестовать российского диктатора Владимира Путина в соответствии с ордером. В список входит часть государств, которые Кремль считал дружественными.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибридного трибунала для кремлевским диктатором Владимиром Путиным не будет. Украина будет работать над созданием отдельного международного трибунала.

Ранее сообщалось, что страна-террорист в ответ на выдачу ордера на арест Путина объявила в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Именно он выдал ордер на арест диктатора и военного преступника.

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