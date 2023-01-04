Белый дом рассматривает возможность отправки в Украину боевых машин Bradley. Соответствующую информацию подтвердил президент США Джо Байден.

Видео дня

Об этом в Twitter сообщила репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс. Отмечается, что такой вопрос американскому лидеру задали журналисты на летном поле в Кентукки.

"Да", – сказал Байден.

M2 "Брэдли" – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки в период и после спешения. На ее базе создана боевая разведывательная машина M3 "Брэдли". Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке.

Бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома, который сейчас работает в Центре стратегических и международных исследований Марк Канчиан считает, что Bradley обеспечит значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк.

"В отличие от ранее предоставленных M113, Bradley хорошо вооружен мощной 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW. В США много автомобилей Bradley, хотя некоторые из них устарели и нуждаются в модернизации, поэтому запасы не являются проблемой", – подчеркнул эксперт.

Канчиан добавил, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет выставить их на вооружение, потому что экипажи и обслуживающий персонал необходимо будет обучить работе с машинами, которые производит BAE Systems Plc.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Франция планирует передать Украине легкие "колесные танки" AMX-10RC. Такой договоренности во время телефонного разговора достигли президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон;

– Немецкая машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann приступила к производству для Украины самоходных артиллерийских установок RCH 155. Всего для нужд ВСУ должно быть изготовлено 18 единиц новейших колесных САУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!