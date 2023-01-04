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Байден: США рассматривают возможность предоставления Украине БМП Bradley

Марина Погорилко
War
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Байден: США рассматривают возможность предоставления Украине БМП Bradley

Белый дом рассматривает возможность отправки в Украину боевых машин Bradley. Соответствующую информацию подтвердил президент США Джо Байден.

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Об этом в Twitter сообщила репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс. Отмечается, что такой вопрос американскому лидеру задали журналисты на летном поле в Кентукки.

"Да", – сказал Байден.

Байден: США рассматривают возможность предоставления Украине БМП Bradley

M2 "Брэдли" – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки в период и после спешения. На ее базе создана боевая разведывательная машина M3 "Брэдли". Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке.

Бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома, который сейчас работает в Центре стратегических и международных исследований Марк Канчиан считает, что Bradley обеспечит значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк.

Байден: США рассматривают возможность предоставления Украине БМП Bradley

"В отличие от ранее предоставленных M113, Bradley хорошо вооружен мощной 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW. В США много автомобилей Bradley, хотя некоторые из них устарели и нуждаются в модернизации, поэтому запасы не являются проблемой", – подчеркнул эксперт.

Канчиан добавил, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет выставить их на вооружение, потому что экипажи и обслуживающий персонал необходимо будет обучить работе с машинами, которые производит BAE Systems Plc.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Франция планирует передать Украине легкие "колесные танки" AMX-10RC. Такой договоренности во время телефонного разговора достигли президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон;

– Немецкая машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann приступила к производству для Украины самоходных артиллерийских установок RCH 155. Всего для нужд ВСУ должно быть изготовлено 18 единиц новейших колесных САУ.

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