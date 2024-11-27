Байден запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Украине – Politico
Действующий президент США Джо Байден запросил у Конгресса еще 24 миллиарда долларов для поддержки Украины и замены американского оружия, отправленного Силам обороны. По данным СМИ, законодатели получили эту пропозицию 25 ноября.
Соответствующую информацию обнародовало Politico со ссылкой на документ Белого дома. Администрация хочет добавить эти расходы в правительственный патч финансирования, за который конгрессмены, вероятно, проголосуют в следующем месяце.
Официально в Вашингтоне об указанной просьбе Байдена к Конгрессу не объявляли.
Две трети запрашиваемой суммы – 16 миллиардов долларов – должны уйти на пополнение американских запасов. Остальные 8 миллиардов – на Инициативу содействия безопасности Украины (Пентагон в ее рамках подписывает контракты с американскими компаниями на вооружение украинских Сил обороны).
Сенатор-республиканец Майк Ли, который представляет штат Юта, в X (Twitter) прокомментировал публикации СМИ. Он является ярым противником выделения помощи Украине.
Политик раскритиковал главу США и высказался против его пропозиции. Мол, Конгресс не должен голосовать и предоставлять Байдену "бесплатный подарок для дальнейшего саботирования мирных переговоров" избранного президента Дональда Трампа.
"Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены", – написал сенатор.
В последний раз американские законодатели одобрили крупный транш помощи Киеву в апреле 2024-го, почти через девять месяцев после первой просьбы Байдена.
Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа назначена на 20 января 2025 года.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 26 ноября государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен обеспечить Украину "всем необходимым", чтобы страна имела возможность воевать в течение 2025 года. Но нынешняя администрация Белого дома также хочет убедиться, что Киев будет вступать в возможные переговоры с Москвой – если решение об этом будет принято – с позиции силы.
– Экс-президент Тайваня Цай Инвень призвала Штаты поддерживать Украину в первую очередь, а уже потом Тайвань – ведь у ее страны немного больше времени.
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