Балистические ракеты запускают первыми: стало известно о коварных планах россиян

В последнее время российские войска всё чаще запускают баллистические ракеты в первой волне массированных ударов по Украине. Такая тактика связана с тем, что именно перехват баллистических целей остается одной из самых сложных задач для украинской противовоздушной обороны из-за ограниченного количества соответствующих ракет.

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Противник постоянно меняет подходы к нанесению воздушных ударов. Об этом рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

В частности, оккупанты используют несколько вариантов комбинированных атак. Один из них предусматривает одновременное применение различных средств поражения – баллистических ракет, крылатых ракет и ударных дронов типа Shahed, которые имеют разные характеристики полёта.

"В одном налете используются схожие по параметрам аэробаллистические цели, маленькие "шахеды" с низкой отражательной способностью и низкой скоростью, а также крылатые ракеты на больших высотах. Это делается для того, чтобы рассеять внимание противовоздушной обороны", – пояснил Лакийчук.

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Другой вариант предусматривает последовательное применение различных видов вооружения с определёнными временными интервалами. Именно в рамках такой тактики в последнее время баллистические ракеты запускают первыми.

"Почему баллистические ракеты идут в первой волне? Потому что у нас наименьшие возможности по их уничтожению", – подчеркнул эксперт.

Украинские силы ПВО эффективно противодействуют воздушным угрозам, однако ресурс ракет для комплексов, способных сбивать баллистические цели, остается ограниченным. С увеличением количества таких средств поражения в арсенале украинской ПВО ситуация может измениться.

В дальнейшем Россия может не только сохранять нынешнюю тактику, но и наращивать масштабы ударов, увеличивая количество баллистических ракет в пакетах атак.

"Очевидно, что противник будет наращивать удары и количество ракет в пакете", – подытожил он.

В ночь на 19 июля Россия устроила новую массированную воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 41 ракету, большинство из них — баллистические, и 125 дронов различных типов, основной удар пришелся на Киев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина вместе с девятью европейскими государствами официально объявила о создании Антибаллистической коалиции. Её главной целью станет разработка совместной системы противоракетной обороны для защиты Европы от баллистических угроз. К инициативе присоединились Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды и Украина.

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