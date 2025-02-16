"Барьеры устранены": когда завод Rheinmetall наконец-то заработает в Украине

Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall по производству боеприпасов заработает в Украине в 2026 году. На территории нашей страны уже действует предприятие этой компании, которое ремонтирует технику; завод, который будет выпускать БК, строится; следующим в Rheinmetall хотели бы открыть завод для изготовления зенитных систем.

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Об этом в интервью DW сообщил генеральный директор оборонного концерна ФРГ Армин Паппергер. Отвечая на вопрос о сроках запуска производства снарядов, он заявил: "У нас были задержки".

"Мы скорее строим заводы в Германии, чем в Украине. Причина в том, что бюрократические барьеры в Германии практически устранены. Например, для завода по производству комплектующих для F-35 и крупнейшего в Европе завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии мы получили разрешения в течение нескольких недель. В Украине процесс пока идет медленнее. Однако, в целом, сотрудничество с министерством обороны и министерством промышленности Украины развивается хорошо. Кроме того, президент Украины активен в принятии решений и способствует движению вперед", – рассказал глава Rheinmetall.

Он добавил, что до того, как Россия развязала полномасштабную войну, артиллерийские боеприпасы не были особенно востребованы. Rheinmetall выпускал 70 тысяч снарядов в год. Сейчас – уже 750 тысяч, с планами расширения производства до 1,1 миллиона в год.

"То есть, мы уже поставляем миллионы снарядов Украине. Если понадобится больше, мы безусловно увеличим мощности. Однако нам, как промышленному предприятию, требуется долгосрочное планирование. Мы не можем просто потратить сотни миллионов на строительство нескольких заводов ради удовлетворения краткосрочного спроса, а затем оставить их пустовать. Нам необходим долгосрочный план развития, согласованный политиками и промышленностью", – сказал Паппергер.

Министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook 16 февраля отметил, что у него была встреча с Армином Паппергером.

Они обсудили сотрудничество касательно боеприпасов, бронетехники и систем ПВО.

"Для Украины ключевое значение имеет развитие собственного ОПК, и мы открыты для обмена опытом с партнерами.

Украина готова к созданию совместных предприятий, и у нас уже есть успешный опыт такого сотрудничества. Продолжаем расширять производственные возможности вместе с надежными партнерами", – написал руководитель МО.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно компания Rheinmetall объявила о поставке Силам обороны Украины новой партии из пяти машин Caracal. Это быстрые, маневренные и полноприводные тактические авиадесантные транспортные средства, которые могут использоваться для перевозки людей, обеспечения логистики либо как медавтомобили.

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