Концерн Rheinmetall передал Украине новую партию десантных машин Caracal: что о них известно. Фото

Компания Rheinmetall, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии, объявила о поставке Силам обороны Украины новой партии из пяти машин Caracal. Это быстрые, маневренные и полноприводные тактические авиадесантные транспортные средства, которые могут использоваться для перевозки людей, обеспечения логистики либо как медавтомобили.

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Аккаунт "Немецкая помощь Украине" в X (Twitter) сообщил об этом 10 февраля. Передача Caracal осуществляется за счет финансирования правительством ФРГ.

Общее количество поставленных Caracal уже достигло 20, и в ближайшем будущем в Украину приедут еще пять таких авто.

Caracal был разработан в сотрудничестве с Rheinmetall, Mercedes-Benz и ACS (Armoured Car Systems). Их массовое производство началось только в 2023 году.

Облегченная конструкция этой техники может быть опционально оснащена элементами защиты от баллистических и минных угроз. И, конечно же, машины Caracal вооружены – на них можно устанавливать стандартное пехотное оружие и противотанковые средства.

Основные характеристики:

– длина: 4,7 метра;

– ширина: 1,8 метра;

– высота: 1,85 метра;

– вес: 4 900 килограмм;

– грузоподъемность: 2000 килограмм;

– двигатель: 6-цилиндровый дизельный мощностью 249 лошадиных сил;

– максимальная скорость: до 140 километров в час.

Caracal разработан с учетом возможности транспортировки воздухом: до двух таких машин могут перевозиться внутри или на внешней подвеске вертолетов CH-47F Chinook и CH-53K King Stallion.

Кстати, Украина является первой страной, которая получила эти новейшие немецкие машины.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Литве за неделю удалось собрать более 1 миллиона евро в поддержку Украины. Это стало результатом акции солидарности Radarom!, которая в канун третьей годовщины полномасштабной войны проходит уже в третий раз.

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