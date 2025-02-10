В Литве за неделю собрали более 1 миллиона евро на дроны для Украины: появились подробности

В Литве за неделю удалось собрать более 1 миллиона евро в поддержку Украины. Это стало результатом акции солидарности "Radarom!", которая в канун третьей годовщины полномасштабной войны проходит уже в третий раз.

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В этот раз к утру понедельника сумма пожертвований составила €1 037 170. Об этом сообщает LRT.

Две трети этой суммы будут использованы на закупку дронов и антидронов литовского производства, а остальные средства – на приобретение необходимого оборудования, изготовленного в Украине.

Акция продлится до 24 февраля, и организаторы надеются, что собранные средства помогут еще больше укрепить обороноспособность Украины.

Это не первая такая инициатива: во время предыдущих кампаний литовцы пожертвовали 22,8 миллиона евро. На эти деньги уже было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, четыре специальные машины для мобильных радаров и более тысячи комплектов военной оснастки.

Напомним, Литва передала Украине грузовики и запасные части для бронетранспортеров. Груз, предназначенный для украинских военных, прибыл на этой неделе. С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 768 миллионов евро. А совокупная сумма помощи Литвы Украине превысила полтора миллиарда евро.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны НАТО выделять 0,25% от ВВП на помощь Украине. Он подчеркнул, что странам НАТО нужно увеличить помощь Украине до более чем в 40 миллиардов евро ежегодно, ведь это было согласовано на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва передает Украине 4500 беспилотников общей стоимостью 5 миллионов евро. Для этого стране пришлось решать проблему бюрократических процедур относительно застрявших на складах дронов.

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