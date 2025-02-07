Запчасти и грузовики: Литва передала новую помощь для нужд ВСУ

Литва передала Украине грузовики и запасные части для бронетранспортеров. Груз, предназначенный для украинских военных, прибыл на этой неделе.

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Об этом пишет LRT, ссылаясь на информацию Министерства обороны. В ведомстве также рассказали, что планируют предоставить Украине в 2025 году.

По информации Минобороны, помощь Литвы в этом году будет направлена прежде всего на удовлетворение потребностей противовоздушной обороны, а также Вильнюс планирует передать Киеву боеприпасы, беспилотники и антидроны.

Кроме того, Литва поддержит украинскую оборонную промышленность путем финансирования вооружений, производимых в Украине.

По данным оборонного ведомства, Литва внесет свой вклад в Коалицию по разминированию, которую она возглавляет совместно с Исландией, а также в другие коалиции по развитию мощностей, участником которых она является.

Военная поддержка также будет оказываться на средства международных фондов и коллективных инициатив.

Литва также продолжит подготовку украинских военных и реабилитацию раненых.

Следует отметить, что с начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 768 миллионов евро. А совокупная сумма помощи Литвы Украине превысила полтора миллиарда евро.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны НАТО выделять 0,25% от ВВП в помощь Украине. Он подчеркнул, что странам НАТО нужно увеличить помощь Украине до более чем 40 миллиардов евро ежегодно, ведь это было согласовано на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва передает Украине 4500 беспилотников общей стоимостью 5 миллионов евро. Для этого стране пришлось решать проблему бюрократических процедур относительно застрявших на складах дронов.

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