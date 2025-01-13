Литва предоставит Украине 4,5 тыс. беспилотников: их стоимость достигает €5 млн

Литва готовит передачу Украине 4500 беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью €5 миллионов. Для этого стране пришлось решить проблему бюрократических процедур относительно дронов, застрявших на складах.

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Ожидается, что они прибудут уже на этой неделе. Это анонсировала министер обороны Довиле Сакалиене в соцсети X.

По ее словам, на последнем заседании литовского правительства была утверждена новая ускоренная процедура передачи государственных активов, которая сократит время на бюрократические процедуры при передаче помощи Украине.

"Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе Литва отправит в Украину 4500 беспилотников стоимостью €5 миллионов", – написала она.

В августе прошлого года пять литовских производителей дронов провели успешные испытания своих изделий в Украине. Вильнюс обещал передать Киеву тысячи беспилотников до конца 2024-го, однако впоследствии сообщалось, что они застряли на складах.

Бывший министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас пояснил, что задержка может быть связана с шестью основными этапами доставки, включая передачу комплектующих и принятие финальных решений.

Как сообщал OBOZ.UA, на Ставке главнокомандующего 11 января обсудили увеличение количества заказов дронов для Сил обороны. В частности, президент заявил, что 2025 год должен стать рекордным по покупке и производству БПЛА.

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