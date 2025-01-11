СМИ: дроны, которые Литва обещала передать Украине до конца 2024-го, застряли на складах

Дроны, которые Литва обещала передать Украине до конца 2024 года, до сих пор остаются на складах страны. Это происходит, несмотря на то, что они были готовы к отправке еще осенью прошлого года.

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Задержка вызвана бюрократическими трудностями, осложняющими процесс передачи военной техники. Об этом сообщает LRT.

Глава компании RSI Europe Томаш Милашаускас отметил, что беспилотники были готовы к отправке еще в октябре и ноябре, но до сих пор неизвестно, почему они не добрались до Украины.

Он подчеркнул, что компания не получила запроса на обучение украинских военных для работы с БПЛА, а другие поставщики также не располагают информацией по отправке техники.

Лауринас Кащюнас, бывший министр национальной обороны Литвы, пояснил, что задержка может быть связана с шестью основными этапами доставки, включая передачу комплектующих правительства и принятие финальных решений.

"Бюрократия такова, что есть склады, Агентство оборонных ресурсов должно формально передать это армии, правительство должно принять решение о передаче Украине, а затем это должно быть отправлено в Украину. Это значит, что вы должны пройти каждый шаг как можно скорее", – пояснил Кащюнас. .

Гедримас Еглинскас, глава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, отметил важность быстрой поставки оружия Украине. Он призвал пересмотреть существующие процедуры во избежание подобных задержек в будущем. По его словам, беспилотники, являющиеся новыми технологиями, должны быть доставлены в Украину как можно быстрее, ведь украинские военные нуждаются в их для эффективного использования на фронте.

"Когда мы говорим о беспилотниках, являющихся новыми технологиями, закупленными по последним стандартам и алгоритмам тестирования, суть состоит в том, что они должны как можно быстрее оказаться в руках пользователей - украинских военных", – подчеркнул он.

Министерство национальной обороны Литвы заверило, что поставки дронов начнутся в ближайшее время. Правительство страны уже внесло изменения в процедуру передачи государственного имущества, что, как надеются, должно ускорить процесс.

Напомним, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас и министр обороны Украины подписали меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки сил безопасности и обороны. Новый виток сотрудничества будет способствовать вкладу в украинскую оборонную промышленность.

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