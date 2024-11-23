Литва поможет Украине изготавливать дальнобойные дроны, – Умеров

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас и министр обороны Украины подписали меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки сил безопасности и обороны. Новый виток сотрудничества будет способствовать вкладу в украинскую оборонную промышленность.

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В частности, меморандум откроет новые возможности для литовских инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что меморандум предусматривает долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 миллионов евро. В частности, Умеров отметил, что литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, а первый транш в поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время.

"Помимо подписания меморандума, обсудили наши ключевые приоритеты на 2025 год: подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасов, средствами ПВО и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Спасибо Литве за поддержку и доверие к украинским технологиям", – заявил Умеров.

Напомним, Швейцария запретила экспорт боеприпасов польскому предприятию после того, как около 645 тысяч малокалиберных снарядов швейцарского производства попали в Украину.

Ранее сообщалось, что Канада передала Украине очередной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Систему противовоздушной обороны заказали у США еще в 2023 году.

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