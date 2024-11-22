Канада доставила в Украину обещанную батарею NASAMS: чем она поможет ВСУ

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна уже передала Украине систему противовоздушной обороны NASAMS. Ее заказали у США еще в 2023 году.

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Об этом Блэр сказал журналистам в Оттаве, передает "Укринформ". "Не могу раскрыть больше деталей по этому поводу из-за операционной безопасности, но мы наконец-то имели возможность доставить ее", – отметил он.

По словам министра, NASAMS изменит ситуацию, поскольку "позволит украинцам защищать свои населенные пункты".

Блэр также рассказал, что правительство Канады тесно сотрудничало с Соединенными Штатами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. 21 ноября он говорил, что этот ЗРК NASAMS находится в Польше и уже скоро должен быть переправлен через границу в Украину.

Канада объявила о намерении передать Украине систему ПВО NASAMS 10 января 2023 года. Предполагалось, что Оттава возместит США полную стоимость новой системы, а Штаты заключат прямой контракт на поставку этого вооружения с Украиной. Это должно было позволить Канаде обойти требование о необходимости получения разрешения США на реэкспорт NASAMS в Украину.

Однако воплощение этого проекта столкнулось с рядом бюрократических препятствий, замедливших его воплощение. Кроме того, на изготовление каждой системы NASAMS необходимо около двух лет.

Что известно о ЗРК NASAMS

NASAMS – это норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он является разработкой норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.

NASAMS сбивают 100% крылатых ракет и существенно совершенствуют украинскую систему ПВО. Эти ЗРК являются мобильными системами противовоздушной обороны, которые используются для уничтожения целей на малых и средних высотах в любую погоду.

Батарея NASAMS обычно состоит из трех огневых единиц (9 пусковых установок с общим количеством ракет 54), трех радаров MPQ-64F, центра управления огнем, машины с оптико-электронной камерой (обеспечивающей пассивное наведение) и машины тактического управления. Общая стоимость составляет около 64 млн долларов.

Главной особенностью этой техники является то, что комплекс полностью объединен через военную тактическую сеть передачи данных Link 16 стандарта НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 октября стало известно о том, что Норвегия готовит для Украины новый пакет помощи. Среди прочего он будет включать истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.

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