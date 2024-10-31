Норвегия готовит для Украины пакет помощи на 500 млн евро: F-16 будет включать и системы NASAMS

В четверг, 31 октября, стало известно о том, что Норвегия готовит для Украины новый пакет помощи. Он будет составлять 500 млн. евро.

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Эту новость сообщил директор Департамента международного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко на Kyiv Security Forum. Трансляция мероприятия велась на Facebook. В частности, пакет помощи будет включать в себя истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.

Кроме того, Коваленко рассказал о деталях визита министра обороны Норвегии Берна Арильда Грама в Одессу. Он отметил, что украинские военные продемонстрировали политику центра реабилитации военнослужащих и укрепления границы, а также проинформировали о ситуации с безопасностью.

"Грамм отметил очередной пакет помощи со стороны Норвегии в размере 500 млн евро, который включает F-16 и системы NASAMS", - заявил Коваленко.

По словам представителя Минобороны, Норвегия заявила о готовности инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Ранее сообщалось, что Норвегия продолжает оказывать поддержку в усилении ПВО Украины. Вместе с другими странами она предоставит средства для отправки Киеву румынской системе ПВО Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA:

17 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил по итогам встречи с норвежским коллегой, что в ближайшее время Норвегия предоставит Украине шесть истребителей F-16. Также достигнуты "конкретные договоренности" по укреплению украинской противовоздушной обороны.

В сентябре этого года Норвегия выделила 570 миллионов норвежских крон (более 53 млн долларов) для Украины на беспилотники и усиление противовоздушной обороны. В Осло отметили, что Киев нуждается в большем количестве военной техники для защиты от агрессии России.

Ранее в этом году Норвегия выделила дополнительно 1 млрд норвежских крон для финансирования систем ПВО в Украине. Это составляет около 93 млн долларов.

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