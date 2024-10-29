Норвегия примет участие в софинансировании еще одной румынской системы Patriot для Украины

Норвегия продолжает оказывать поддержку в усилении ПВО Украины. Вместе с другими странами она предоставит средства для отправки Киеву румынской системе ПВО Patriot.

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Финансирование предоставляется в рамках Программы поддержки Нансена для Украины. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.

"Норвегия выделит 1,4 миллиарда норвежских крон на расширение систем ПВО в Украине. Вместе с другими странами Норвегия предоставляет финансирование, которое позволит Румынии отправить в Украину систему противовоздушной обороны Patriot", – сказал Стере.

Он подчеркнул, что поддержка Норвегией Украины основана на том, в чем Киев нуждается больше всего, и "мы продолжим оказывать поддержку до тех пор, пока это нужно".

"Российские атаки продолжаются непрерывно, и Украине нужно больше ПВО для защиты гражданского населения. Предоставление ПВО Украине является приоритетным направлением для Норвегии. И я очень рад, что мы можем помочь Украине приобрести новую систему ПВО Patriot", – сказал премьер.

Отметим, что программа поддержки Нансена для Украины – это норвежская гражданская и военная программа поддержки на сумму 75 млрд. норвежских крон на период 2023-2027 годов. Распределение между гражданской и военной поддержкой определяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины.

Норвегия уже не впервые усиливает ПВО Украины, как за счет пожертвований по собственным запасам Вооруженных сил, так и в рамках международных инициатив по сотрудничеству.

В частности, Норвегия пожертвовала систему ПВО NASAMS. Она также предоставила персонал для обучения украинских солдат использования средств ПВО.

Ранее в этом году Норвегия выделила около 4 миллиардов норвежских крон на финансирование украинской противовоздушной обороны, в том числе в рамках инициативы Германии по закупке ракет Patriot для Украины.

Во время саммита НАТО прошлым летом правительство Норвегии объявило, что 1 миллиард норвежских крон будет использован в связи с предоставлением в сотрудничестве с Германией полной батареи противовоздушной обороны IRIS-T Украине, а также для ремонта и обслуживания средств ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA:

17 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил по итогам встречи с норвежским коллегой, что в ближайшее время Норвегия предоставит Украине шесть истребителей F-16. Также достигнуты "конкретные договоренности" по укреплению украинской противовоздушной обороны.

В сентябре этого года Норвегия выделила 570 миллионов норвежских крон (более 53 млн долларов) для Украины на беспилотники и усиление противовоздушной обороны. В Осло отметили, что Киев нуждается в большем количестве военной техники для защиты от агрессии России.

Ранее в этом году Норвегия выделила дополнительно 1 млрд норвежских крон для финансирования систем ПВО в Украине. Это составляет около 93 млн долларов.

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