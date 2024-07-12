Норвегия предоставит Украине почти $93 млн на усиление ПВО

Норвегия выделяет дополнительный 1 млрд норвежских крон для финансирования систем ПВО в Украине. Это составляет около $93 млн.

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Такое заявление на саммите НАТО в Вашингтоне заявил премьер-министр Йонас Гар Стере. Позже в Минобороны Норвегии подтвердили данную информацию в своем детальном пресрелизе.

"Украинцам нужна большая противовоздушная оборона, чтобы оградить свое население от российских бомб и ракет", - заявил Стере.

Премьер-министр добавил, что жестокие атаки на прошлой неделе подчеркнули эту потребность.

Десятки людей погибли в результате ракетного удара по главной детской больнице в Киеве и авиаударов по другим городам Украины в понедельник. Украина обвинила россию, а правозащитная миссия ООН заявила во вторник о "высокой вероятности" того, что российская ракета попала в больницу. В Кремле свою причастность отрицают", - говорится в сообщении.

Правительство Норвегии сообщило, что 1 миллиард крон будет направлен на инициативу "Немедленные действия по противовоздушной обороне", начатую Германией в этом году. В целом Норвегия выделила 4 миллиарда крон в поддержку украинской противовоздушной обороны до 2024 года.

Следует отметить, что объявление о выделении средств прозвучало через день после того, как Норвегия пообещала передать Украине шесть истребителей F-16.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешней осенью Норвегия и Германия совместно передадут Украине батарею ЗРК IRIS-T. Она ощутимо усилит украинское ПВО.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны должны оказывать больше помощи Украине в защите от российских атак. По его словам, Западу дешевле купить для Украины системы противовоздушной обороны Patriot, чем потом помогать восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Украина после разрушительных массированных атак РФ, нанесших значительный ущерб украинской энергосистеме, взялась за поиски дополнительных систем Patriot. В частности, с соответствующими запросами Киев обратился в Польшу и Испанию, а Румынию Украина просит рассмотреть возможность передачи SAMP/T.

Германия 13 апреля объявила о немедленных поставках в Украину дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot. Причиной послужило усиление российских ударов.