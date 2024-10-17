Норвегия передаст Украине шесть F-16 в ближайшее время, – Умеров

Норвегия предоставит Украине шесть истребителей F-16 в ближайшее время. Также достигнуты "конкретные договоренности" по укреплению украинской противовоздушной обороны.

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Об этом 17 октября сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с норвежским коллегой. Умеров и Бьорн Арильд Грамм провели переговоры во время совета Украина-НАТО.

"В ходе совета Украина-НАТО провел двусторонние переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Поблагодарил норвежское правительство и народ за беспрецедентную поддержку Украины", – цитируют Умерова в Минобороны Украины.

По словам украинского министра, во время встречи стороны обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины, в частности, в дальнобойном оружии. Достигнуты конкретные договоренности по укреплению ПВО, рассказал Умеров.

"Отдельный фокус – авиационная составляющая. В частности, усиление наших способностей истребителями F16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время", – сообщил руководитель Минобороны.

Также, по его словам, обсудили развитие оборонной промышленности Украины.

Норвегия приглашена присоединиться к "Данской модели" – прямому финансированию украинских оборонных предприятий.

"Работаем в этом направлении. Отдельно предложил Норвегии взять "шефство" над одной из бригад ВСУ по образцу Франции, которая включает тренировки и комплектование", – рассказал Рустем Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что до конца года Воздушные силы ВСУ вряд ли получат полную эскадрилью F-16 из 20 самолетов. По прогнозу издания, на такое количество Киев может рассчитывать только к середине следующего года.

Ранее в Пентагоне заявили, что летчики ВСУ должны свободно владеть английским. Только тогда новая группа сможет начать обучение в США.

В конце сентября Нидерланды официально простились с F-16, в стране был списан последний самолет этой серии. Вместо них на вооружение приняты F-35. В минобороны Нидерландов заявили, что "дарят" Украине последние F-16 для борьбы с РФ.