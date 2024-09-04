'Украина нуждается в защите': правительство Норвегии выделило $53 млн на дроны и ПВО

Норвегия выделила 570 миллионов норвежских крон (более 53 млн долларов) для Украины на беспилотники и усиление противовоздушной обороны. В Осло отметили, что Киев нуждается в большем количестве военной техники для защиты от агрессии России.

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Об этом говорится в сообщении правительства Норвегии. Этот вклад будет способствовать защите украинского населения и важной инфраструктуры от российских атак.

"Украина нуждается в большем количестве военной техники для защиты от российской агрессии. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы внести вклад", – заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Норвегия внесла эти средства в Международный фонд для Украины (IFU). Ее пожертвование является результатом сотрудничества Великобритании, Нидерландов, Литвы и Норвегии.

Фонд, возглавляемый Великобританией, International Fund for Ukraine – это дополнительный механизм финансирования поддержки Украины. В него также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Литва и Швеция.

С 2022 года Норвегия внесла в IFU всего 1,8 миллиарда норвежских крон.

Кроме того, Норвегия принимала участие в закупке средств противовоздушной обороны, средств для разминирования, артиллерийских боеприпасов, транспортных средств и инженерной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле Норвегия выделила дополнительно 1 млрд норвежских крон для финансирования систем ПВО в Украине. Это составляет около 93 млн долларов.

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