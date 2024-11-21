Канада подтвердила отправку Украине NASAMS: как это усилит ПВО

Украина вскоре получит еще один зенитный ракетный комплекс для защиты от российских террористических атак. Речь идет о ЗРК NASAMS.

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Передачу дополнительной системы противовоздушной обороны подтвердил министр обороны Канады Билл Блэр. Об этом сообщает "Укринформ".

Глава канадского оборонного ведомства подчеркнул, что правительство страны тесно сотрудничало с Соединенными Штатами и производителем Raytheon в процессе сбора этой системы и ее доставки.

Блэр уточнил, что сейчас этот ЗРК NASAMS находится в Польше и уже вскоре должен быть переправлен ​​через границу в Украину.

"Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. Сейчас она находится в Польше и вскоре должна быть переправлена ​​через границу", – заявил Блэр.

Также министр обороны добавил, что накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщив ему о скорой передаче NASAMS.

"Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что скоро сможем сказать гораздо больше", – сказал министр.

Норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – мобильная система противовоздушной обороны, которая используется для уничтожения целей на малых и средних высотах в любую погоду.

Батарея NASAMS, как правило, состоит из трех огневых единиц (девяти пусковых установок с общим количеством ракет 54), трех радаров MPQ-64F, центра управления огнем, машины с оптико-электронной камерой, обеспечивающей пассивную наводку, и машины тактического управления. Общая стоимость составляет около 64 млн долларов.

Главная особенность этой техники в том, что комплекс полностью объединен через военную тактическую сеть передачи данных Link 16 стандарта НАТО. Элементы системы могут быть широко рассредоточены, что затрудняет наведение противника на цель.

Каждый из радаров способен заменить другие. Центр управления огнем может получать целеуказания из штаба и выдавать данные на отдельные пусковые установки. Все 54 ракеты могут быть выпущены по разным целям в течение 12 секунд.

Ракеты, используемые для NASAMS (AIM-120), обладают высокой скоростью (до 4900 км/ч) и маневренностью. Система NASAMS может уничтожать крылатые и баллистические ракеты.

Напомним, Соединенные Штаты Америки в ближайшее время отправят новую партию военной помощи Украине. Речь идет о сотнях ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS.

Ранее сообщалось, что Норвегия готовит для Украины новый пакет помощи. Он будет составлять 500 млн евро. В частности, пакет помощи будет включать в себя истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.

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