США отправят Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS – WSJ

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время отправят новую партию военной помощи Украине. Речь идет о сотнях ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS.

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По предварительным данным, украинская армия может рассчитывать на 500 ракет-перехватчиков, которых хватит только до конца текущего года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американские чиновники рассказали, что ракеты для Patriot и NASAMS должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели. По словам одного из чиновников, эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в средствах ПВО до конца года.

Стоит отметить, что на поставки вооружения повлияли результаты президентских выборов в США. Ранее администрация Джо Байдена намеревались доставить помощь Украине к апрелю.

Однако после того, как на выборах победил республиканец Дональд Трамп администрация Байдена намерена передать Украине как можно больше военной помощи до января. В Белом доме надеются таким образом обеспечить Украине более сильную позицию на переговорах и укрепить обороноспособность страны.

На сегодняшний день в США остаются неизрасходованными более 7 миллиардов долларов, выделенных Пентагону для передачи Украине оружия и боеприпасов из своих запасов. Также американские власти могут использовать более 2 миллиардов долларов, предназначенных для финансирования долгосрочных контрактов на поставку оборудования Украине.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена разрешила американским оборонным подрядчикам работать на территории Украины для обслуживания и ремонта поставленного Пентагоном оружия и техники. Снятие соответствующего запрета поможет сделать процесс более оперативным.

Как сообщал OBOZ.UA, для того чтобы Украина победила в войне с Россией и приблизила справедливый мир, партнеры должны усилить обороноспособность ее Вооруженных сил. Это предусмотрено Планом победы, представленным президентом Украины Владимиром Зеленским.

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