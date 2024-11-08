Теперь ремонтировать американское оружие можно сразу в Украине: Пентагон отменил запрет

Администрация президента США Джо Байдена разрешила американским оборонным подрядчикам работать на территории Украины для обслуживания и ремонта поставленного Пентагоном оружия и техники. Снятие соответствующего запрета поможет сделать процесс более оперативным.

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Агентство Reuters сообщило об этом 9 ноября, ссылаясь на собственные источники. "Это существенное изменение политики, направленное на помощь Киеву в борьбе с Россией", – считают журналисты.

Американский чиновник, имя которого не раскрывается, рассказал, что подрядчиков будет немного и они будут находиться далеко от линии фронта.

Благодаря новому решению Штатов оборудование, поставленное Америкой, "можно будет быстро отремонтировать в случае повреждения и провести его техническое обслуживание по мере необходимости", отметил собеседник.

Раньше украинцам приходилось либо вывозить американскую технику из страны для капремонта, "либо положиться на видеоконференции и другие креативные решения" для обслуживания этих систем внутри страны.

По словам чиновников, ситуация усугубилась еще больше, когда ВСУ получили более сложные системы, такие как истребители F-16 и системы ПВО Patriot.

Второй американский чиновник заявил Reuters, что из-за этого значительная часть поврежденного оборудования не могла использоваться украинскими воинами.

Третий американский чиновник обратил внимание на то, что это решение поставит Пентагон в один ряд с Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию, у которых уже есть американские подрядчики в Украине.

Источник добавил, что для защиты подрядчиков на территории Украины не потребуется присутствие американских войск, и что такие вопросы, как безопасность и снижение рисков, будут входить в сферу ответственности компаний, заключающих контракты с Пентагоном.

По словам чиновника, некоторые американские оборонные подрядчики в прошлом уже приезжали в Украину в небольших количествах, обслуживая оружие, которое поставлялось не Пентагоном.

Также один из собеседников Reuters сказал, что в Украине и так находится "широкий спектр американских компаний", персонал которых выполняет контракты для ВСУ. Поэтому существенного увеличения числа сотрудников американских компаний, работающих на месте, не произойдет.

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