'Батальон Donbass Palace': Казанский рассказал, кого могли ликвидировать ударом по Донецку

Ударом по гостинице "Donbass Palace" в ночь на 1 января во временно захваченном войсками РФ Донецке, могли быть ликвидированы представители "элиты" российских оккупантов. Гостями этого места обычно бывают российские "военкоры", кураторы, гауляйтеры и гэбисты.

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Об этом сообщил украинский блогер и журналист Денис Казанский на своем канале в Telegram. По его словам, простых местных жителей в новогоднюю ночь в этой гостинице не было.

Казанский отметил, что точное количество погибших неизвестно. Такую информацию в Донецке озвучивают неохотно, учитывая, кто жил в "Donbass Palace". Некоторые источники говорят, что ликвидировано 6 человек, а другие, что 13.

Известно, что ранее российский пропагандист Сладков подтвердил, что ликвидирован "военкор", однако его имени он не назвал.

"Donbass Palace" уже давно славится как место дислокации российских военкоров, кураторов, гауляйтеров, гэбистов и подобной публики, которая сама себя шутливо именует "батальон Donbass Palace". Они себе даже соответствующие шевроны сделали. Выставляли свою тусовку на показ", – отметил Казанский.

Он добавил, что украинские военные давно знали о том, кто находится в этом отеле, однако не наносили по нему удар.

"Не били до тех пор, пока рашисты не ударили по "Kharkiv Palace". Так что все погибшие в Донецке погибли по вине полоумных российских генералов-мясников", – говорится в сообщении.

Также журналист сообщил, что по гостинице в Донецке было нанесено шесть ударов из РСЗО HIMARS сразу после новогоднего обращения российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно захваченном войсками России Донецке вечером 31 декабря прогремели взрывы. Российские пропагандисты заявили о якобы "обстреле со стороны ВСУ" и сообщили, что есть раненые, погибшие и прилеты.

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