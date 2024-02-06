Батальон 'Волки Да Винчи' получил нового командира: кто стал преемником Героя Украины Коцюбайло

Отдельный батальон "Волки Да Винчи" объявил о назначении нового командира. На эту должность был избран Сергей Филимонов, с 2022 года воюющий в составе батальона.

Об этом новом назначении сообщили в Telegram-канале батальона. Ранее он возглавлял штурмовую роту "Гонор" и занимал другие руководящие должности.

"С сегодняшнего дня я вступаю на должность командира батальона "Волки да Винчи". Для меня это большая честь быть командиром в подразделении моего друга, который носит его имя – Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи",— сообщил сам Сергей Филимонов.

Коллектив батальона отметил, что за годы службы Сергей Филимонов показал себя стойким воином, тщательным военным стратегом и талантливым командиром.

"Коллектив батальона "Волки Да Винчи" поздравляет нового командира и желает успехов в освобождении нашей земли от оккупанта. Одновременно с назначением, батальон объявляет о массовом призыве новых воинов в свои ряды. Отныне, воюя в составе 59 бригады, мы можем расширить братство Волков, нарастить огневую мощь и еще более эффективно выполнять боевые задачи", – говорится в сообщении.

Как отметил сам Филимонов, на данный момент батальону нужны квалифицированные специалисты, в том числе айтовцы, артиллеристы, бухгалтеры, делопроизводители и другие. Филимонов отметил, что только те люди, которые успешно пройдут подготовку с инструкторами, будут участвовать в боевых действиях.

"Мы ценим достоинство каждого, кто готов с оружием в руках защищать Родину. От себя обещаем лучший инструктаж, современные методы ведения боя и широкие перспективы карьерного роста", – добавил новоназначенный командир батальона.

Как отмечается, чтобы присоединиться к батальону, нужно заполнить анкету по ссылке, пройти собеседование и обучение.

Что известно о военном?

Сергей Филимонов является офицером Вооруженных Сил Украины, активным общественным деятелем и лидером неформального движения "Гонор". Он активно участвовал в Революции Достоинства и начал свой боевой путь как доброволец в 2014 году. Тогда он участвовал в освобождении Мариуполя, прошел через Иловайск и другие важные точки. В 2022 году он присоединился к батальону "Волки да Винчи", где возглавил штурмовую роту "Гонор" и занимал другие руководящие должности.

До начала полномасштабного вторжения он активно участвовал в общественной деятельности, боролся против незаконной застройки и произвола полиции. Он организовывал уличные протесты в поддержку инициатив, таких как "Кто заказал Катю Гандзюк", "Стерненку волю", "Защитим Протасов Яр", "Зоозахист" и другие. В 2021 году он стал основателем Академии Уличного Протеста.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в боях за Украину в июле 2022 года был ранен лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов. Он вместе с собратьями попал под российский обстрел из РСЗО БМ-21 "Град". Филимонов тогда сообщил, что получил осколочные ранения и вскоре вернется в строй.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!