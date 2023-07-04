Украинские Воздушные силы показали, что разгром российской авиации в небе Брянской области РФ 13 мая был совершен ракетами системы Patriot

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Повітряні сили показали відео, де відмічено, що 13 травня у небі над Брянською областю зенітно-ракетна система Patriot ЗС України записала на свій рахунок два бойових літаки, три гелікоптери та безпілотник ЗС РФ:

В чому унікальність цієї операції?

Вперше атаковані повітряні цілі глибоко над територією РФ – до 80 км від державного кордону. Вперше діями на випередження знищена уся російська бойова група, яка не встигла навіть наблизитись до об'єкту атаки, ворог зазнав високих втрат. Батарея Patriot приоритетна ціль для російської розвідки, дії біля кордону, де ворог має значну перевагу у повітрі, були можливі тільки раптові, з засідки, це максимальний ризик. Швидкий прихований вихід на вогневу позицію та швидкій відхід Patriot – це вищий рівень якості управління та дій особового складу батареі (в НАТО організаційна структура зенітників батарея, в ЗСУ те саме – дивізіон). Радіоелектронна розвідка та управління ППО в цій операції показали свою високу професійність. Вмикати радар управління вогнем Patriot можливо було тільки в останній момент і тільки для гарантованого ураження, тобто організувавши спостереження іншими засобами. Інакше російська розвідка визначить позиції радара зенітно-ракетної системи і сповістить літаки та гелікоптери у цьому районі, і скорегує ракетні удари по району розміщення радару. Тому лише у самий необхідний момент Patriot увімкнувся і миттєво відпрацював усі наявні цілі. Це найрезультативніша атака батареї Patriot з часів створення цієї зенітно-ракетної системи. Це найрезультативніша засідка на російську авіацію з 1970 року, коли під час засідки в ході операції Рімон-20 ізраїльська авіація знищила одразу чотири радянських винищувача.

Що визнав ворог і що боїться визнати генерал Суровікін?

За даними російських телеграм-каналів 13 травня було збито російську ударну групу, яка летіла на бомбардування українських сіл у складі:

– 1 ударний бомбардувальник Су-34 з керованими бомбами;

– 1 винищувач Су-35С з протирадіолокаційними ракетами та ракетами "повітря-повітря" для прикриття ударного літака;

– 2 гелікоптери Мі-8МТПР-1 для радіоелектронної боротьби та подавлення українських систем ППО;

– 1 безпілотний розвідник Орлан.

Росіяни писали, що знищені усі 11 членів екіпажів.

Цікаво, що оператори Patriot ЗС України зробили заявку на знищення в той день не двох, а трьох російських гелікоптерів.

Міноборони РФ офіційно не визнало факт атаки ЗС України та тип озброєння, який було застосовано. Хоча знищення техніки заперечити неможливо, вже відбулись і поховання пілотів, і відео в інтернеті. За характером влучання у ціль, великою відстанню від кордону, та вибухом потужної бойової частини, яка знищила усі 11 членів екіпажів, очевидно, що це був удар ракети великої дальності.

Однак таке визнання стало б по суті гучним провалом командувача Повітряно-космічних сил РФ генерала Суровікіна. Не помітити розгортання біля кордону такої системи як Patriot, дозволити своїй авіації підліт до цілі на значних висотах, де їх було добре видно на радарі, все це підстави для гучної справи. Суровікін за підтримки Пригожина намагався себе виставити на той момент як найкращу заміну начальника ГШ ЗС РФ Герасімова. А українці показали, що вміють виявляти та карати недоліки російських повітряних терористів.