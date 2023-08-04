"Бавовна" будет цвести": Гуменюк прокомментировала взрывы в Феодосии

Взрывы, которые жители оккупированной Феодосии (Крым, Украина) слышали в ночь на 4 августа, будут повторяться. Об этом заявила представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк, напомнив, что в указанном городе расположено нефтяное хранилище, которым пользуется флот страны-агрессора России.

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Последние события в Крыму спикер Сил обороны юга Украины прокомментировала в эфире "Радио Свобода" утром в пятницу. Напомним: звуки взрывов и гул БПЛА в городе слышали около 4:00 утра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Гуменюк отметила: всем известно, что в Феодосии оккупанты разместили крупное нефтяное хранилище, где может храниться большое количество топлива Черноморского флота РФ. Эта нефтебаза – крупнейшая на полуострове.

"Понятно, что будут они защищать это направление. И понятно, что логистика врага сосредоточена в определенной степени в этих местах. И обеспечение горюче-смазочными материалами – это очень важный компонент боевой готовности. Поэтому "бавовна" будет цвести. Это неизбежно", – заявила Гуменюк.

Она добавила, что в Крыму российских захватчики и украинцы-коллаборанты усилили давление на население полуострова. Они проверяют телефоны граждан и ищут тех, кто может оказывать сопротивление оккупации.

Местные жители снимали "бавовну" в Феодосии на видео. Как это выглядело:

Как писал OBOZREVATEL, 28 июля во временно оккупированном Крыму громко было в Казачьей бухте в Севастополе. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что там был поражен склад боеприпасов в месте дислокации 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.

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