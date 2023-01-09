''Бавовна'' была не только в Макеевке: всплыли подробности работы HIMARS по оккупантам в Шахтерске

Воины ВСУ устроили "зажигательную" новогоднюю ночь оккупантам в нескольких точках на Донетчине. Кроме громкой "бавовны" в Макеевке, где в захваченном здании ПТУ погибли сотни мобилизованных россиян, удары от HIMARS догнали и их товарищей в Шахтерске.

Видео дня

Об этом сообщил украинский блогер и журналист Денис Казанский. В Facebook он опубликовал скриншоты некрологов участников "СВО", которых смерть настигла именно в этом временно оккупированном городе (чтобы посмотреться фото, доскролльте новость до конца).

"На Новый год российским оккупантам было весело не только в Макеевке. Приходят подтверждения результативного прилета "Хаймарсов" в Шахтерск 31 декабря 2022", – написал журналист.

Он отметил, что этот инцидент российское командование и военкоры замолчали. Однако в соцсетях жители страны-агрессора уже публикуют некрологи мобилизованных, которые "демилитаризировались" в результате этого удара.

"Сообщается, что в общей сложности в Шахтерске погибло несколько десятков оккупантов. Кучно пошло..." – добавил Казанский.

Опубликованные им скриншоты показывают, что именно родные захватчиков своими некрологами по "любименьких Витеньках и Вовиках" в сети подтвердили смертельную для войск РФ новогоднюю "бавовну" в Шахтерске. А в комментариях под ними собралось не так много слов соболезнования, как возмущений и утверждений о том, что российское военное командование опять не понесет ответственность за очередное "потерь нет".

Некоторые цитировали украинские источники, отмечая, что в результате прилета погибли десятки военнослужащих из РФ. Причем констатировали, что точных цифр от своих ведомств точно не получат – те "все замнут", как в случае с Макеевкой.

"Плохо, очень. И никакой реакции со стороны руководства. Это порождает абсолютный пофигизм чиновников и генералов. Ведь даже за самый страшный провал, за загубленные жизни наказания не будет. Поэтому и все так, через ж*пу…" – отреагировали россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минобороны РФ опозорились заявлением об "акте мести за Макеевку", выдав фейк об "уничтожении военных ВСУ" в Краматорске. Из-за лжи оборонного ведомства среди россиян нарастает недовольство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!