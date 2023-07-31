'Бавовна' уничтожила еще шесть складов БК оккупантов: карта ударов

Украинские защитники ежесекундно наносят неотвратимые удары по российским оккупантам и их позициям. Они изо всех сил пытаются уничтожать врага на своей земле.

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Так, "бавовна" ВСУ за последнюю неделю уничтожила еще шесть складов БК оккупантов. Об этом Вооруженные силы Украины сообщили в Telegram (чтобы просмотреть карту ударов, доскролльте до конца страницы).

За неделю, воины ВСУ уничтожили шесть складов оккупантов с боеприпасами, попали в четыре точки их дислокации и еще и в состав с горюче-смазочными материалами.

"Рубрика под названием – уничтоженные склады БК и базы р*шистов. Итог за неделю. Всего за неделю: Минус 6 составов БК, 4 баз/КП/штабов и ГСМ", – говорится в сообщении.

Потери, "вторая армия мира" понесла в четырех регионах Украины. А именно:

– в Крыму – там в Джанкое уничтожены БК и рембаза оккупантов. А в Красногвардейском районе и в Казачьей бухте ВСУ попали в склад врага;

– в Токмаке Запорожской области есть попадание в БК и состав врага;

– в Горловке, Шахтерске, Бахмутском районе и в целом на Донеччине воины Украины уничтожили два БК, склад оккупантов и склад врага из ГСМ;

– в Херсонском районе также минус БК военных преступников РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сил обороны Украины 29 июля ликвидировали 480 военных и наемников российской оккупационной армии. Также врага лишили еще 68 единиц разной техники и вооружения.

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