'Бавовны' на России будет больше: производитель 'Довбуша' получил задачу втрое увеличить производство deepstrike-дронов

Владимир Яценко, разрабатывающий для ВСУ беспилотники самолетного типа "Довбуш", которые поражают цели на расстоянии 1000 км и более, получил от государства задачу в ближайшие три месяца увеличить производство deepstrike-дронов. Кроме того, он привлекает специалистов, в том числе по химическим средствам поражения, для разработки сверхлегких, но мощных боеприпасов. Об этом он рассказал в эфире "Единого телемарафона".

"На сегодняшний день, и это касается не только "Довбуша", наши украинские самолеты без проблем преодолевают препятствия на расстоянии 1000 км и более. И технологии здесь на первом месте. Мы начали печатать комплектующие из металла на 3Д-принтерах, в частности двигатели, и мы можем сегодня их уже печатать в том количестве, которое нам нужно для обеспечения паритета со страной-агрессором.

Мы полностью перешли на бензиновые двигатели, поскольку только самолеты с такими двигателями могут преодолевать расстояние 1000 км и больше. Альтернативы сейчас нет. И здесь нужно создавать современные двигатели – экономичные, эффективные, а не брать из китайских газонокосилок. Поэтому мы постоянно докупаем новое оборудование, ведь спрос на наши дроны сегодня превосходит то, что мы можем сделать.

Сейчас у меня стоит задача за ближайшие 3 месяца втрое увеличить производство именно deepstrike-беспилотников, бьющих на 1000 км и более. Кроме того, сейчас я привлекаю специалистов по химической отрасли, хорошо осведомленных в средствах поражения, чтобы разработать такие боеприпасы, которые и весят немного, например 10 кг, а не 200, но при этом, чтобы от них пылало несколько дней", – рассказал Владимир Яценко.

Он отметил, что нужно продолжать бить по объектам нефтеперерабатывающего комплекса России, ведь это ее слабое место.

"Мы действительно наступили ногой на болезненное место агрессора, и нам нашу ногу не надо убирать, несмотря на какие-либо крики. И это касается не только нефтеперерабатывающего завода, но и всего, что находится вокруг – питание, нефтепроводы, они тоже должны быть поражены. То же самое с газоснабжением. И все это очень тяжело защитить сеткой или ПВО. Уж если уцепились зубами, то надо додушивать", – подчеркнул Владимир Яценко.