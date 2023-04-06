"Бдительность терять нельзя": в ОК "Юг" предупредили об угрозе точечных ракетных ударов РФ

Ракетоносители государства-террориста России продолжают маневрировать в акватории Черного моря. Это означает, что угроза ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне.

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Экономя запасы высокоточного оружия, российские террористы могут применять тактику точечных ракетных ударов. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в акватории Черного моря находятся 4 ракетоносителя РФ, с общим возможным залпом ракет "Калибр" 24 единицы. При этом в ОК "Юг" не исключили, что из-за шторма враг заведет часть кораблей в пункты базирования.

Тем не менее, украинцев призвали не терять бдительность, ведь российские оккупанты могут наносить точечные удары ракетами из акватории Черного моря.

"На дежурстве в Черном море находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя. Это говорит о том, что суммарный залп "Калибров" может достигать 24 единиц. Но мы знаем, что они не полностью снаряжены. Тем не менее, оцениваем уровень угрозы, как очень высокий. Погода портится, шторм развивается, скорее всего будет еще маневрирование и заведение пункты базирования, но бдительность терять нельзя. Нужно отслеживать и активность авиации, и присутствие ракетоносителей в Черном море. Не исключено, что они могут применить точечные ракетные удары, но очевидно, что экономят такое оружие", – сказала Гуменюк.

Кроме того, Гуменюк отметила, что россияне продолжают терроризировать жителей юга с помощью авиации. Благодаря работе ВСУ мощь врага на левом берегу Херсонской области удалось уменьшить. Однако россияне не отказываются от тактики террора и обстрела мирных жителей с помощью авиации и БПЛА.

"Мы наблюдаем, что у них нет успеха на суше. Уменьшив свою наземнyю мощь, они применяют авиацию и беспилотные летальные аппараты, которым раньше только разведывали. Сейчас привязывают к ним разрывные гранаты и пытаются поразить скопление людей. Это классическая черта терроризма, потому что других целей у них нет – только скопление людей, в частности, там, где раздают гуманитарную помощь", – отметила спикер ОК "Юг".

Напомним, российские оккупационные войска израсходовали значительную часть высокоточных дальнобойных ракет на удары по украинской инфраструктуре. Желаемого эффекта РФ не достигла, поэтому теперь ищет новые способы обстреливать Украину.

Недавно в сети показали содержимое российской ракеты Х-101. Ее стоимость – 12,5 млн долларов, но внутри находятся довольно дешевые детали китайского производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР считают, что у Российской Федерации ограничены возможности по изготовлению новых Х-101 и "Калибр". В течение месяца государство-агрессор способно производить около 50 ракет таких типов вместе взятых.

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