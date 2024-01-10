Бегут из города и учатся накладывать жгуты: что происходит в российском Белгороде после обстрелов

На следующий день после того, как российские войска совершили массированный ракетный удар по мирным городам Украины, громкие взрывы прозвучали в центре российского Белгорода. Именно оттуда РФ проводит постоянные обстрелы Харькова и области.

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Этот обстрел стал одним из самых мощных почти за два года большой войны России против Украины. Как теперь живет российское приграничье и изменились ли настроения россиян?

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Город похож на вымерший

30 декабря 2023 года в центре Белгорода произошли мощные взрывы. Российское руководство называет это обстрелами города со стороны Украины. На самом деле российская ПВО сбила украинские ракеты прямо над центром и обломки упали на улицы.

Один из взрывов произошел возле ТРЦ, куда белгородцы в канун праздников приехали на закупки. Это стало шоком для россиян.

За почти два года вторжения в Украину белгородцы на себе ощутили, что такое на самом деле падение горящих обломков, взрывы и гибель людей. После этого в городе еще несколько раз звучали сирены, работала российская ПВО, раздавались взрывы.

Несколько дней Белгород был похож на вымершую территорию. До 4 января не работали три крупных ТРЦ в городе, люди старались не выходить на улицы. А билеты на поезда до Москвы были раскуплены, пришлось даже вводить два дополнительных рейса.

"Каникулы у детей продлили, и многие родители решили выехать из города. Кто-то поехал к родственникам, кто-то просто решил переждать в Москве или Питере, заодно провести там время. Но большая часть жителей сидела по домам и думала, как жить дальше", – рассказывает местная жительница Катерина.

Закрыты убежища

Белгородцы буквально атаковали в соцсетях губернатора Вячеслава Гладкова с требованием помочь выехать из города и предоставить какое-то временное жилье.

Как и прошлым летом при обстрелах в приграничном Шебекино, губернатор отправил жителей в Старый Оскол, Губкин, Корочанский район. Там людей разместили временно в гостиницах.

Тут же начались жалобы на то, что в одной из гостиниц людей заставили заплатить за питание, хотя обещали бесплатно. Позже, правда, деньги вернули.

Многие белгородцы опасаются, что с 9 января всем придется выйти на работу. А это значит, что дома останутся школьники, ведь каникулы продлены.

"У нас очень плохо работают так называемые убежища. Большинство из них закрыты или они не приспособлены. Это обычные подвалы, грязные, без стульев или лавочек. Люди спрашивают, что им делать. А губернатор предлагает взять отпуск за свой счет и сидеть дома. Это раздражает людей, ведь жить на что-то надо, да и отпуск без содержания дается на две-три недели", – рассказывает Катерина.

Также школьников Белгорода могут отправить в другие регионы, даже в Крым. Только вот то, что в Крыму тоже идет война и есть прилеты, губернатора не очень волнует.

Да и не все дети смогут попасть в лагеря. Родители жалуются, что туда поедут только избранные – дети врачей и спасателей, а также дети беженцев из Украины. Последние вызывают особое возмущение белгородцев. Ведь им и сертификаты на жилье, и места в лагерях, а россиянам – ничего.

Белгородцы пакуют чемоданы

Судя по дискуссиям в соцсетях, мало кто из жителей приграничного российского города отдает себе отчет в том, в чем причина такой ситуации. Мало кто "СВО" начал называть войной и говорить о том, что пора все это прекращать.

Большинство винит украинцев и даже не вспоминает о том, что это россияне начали войну. Более того, почти каждый день со стороны Белгорода в направлении Харькова работает С-300.

При этом губернатор спокойно пишет в Telegram, что если в небе шумно, то это работают ВС РФ на "ту сторону", так что не беспокойтесь.

"Говорят, что когда был прилет в один из дворов и от взрыва перевернулась машина, то ее хозяин выбежал на улицу и орал, что все это сделали "хо*лы". Ему так было обидно за свою машину. Я бы сказала, что градус ненависти растет. Люди не хотят признавать, что это РФ виновата в происходящем. А если кто-то и осуждает войну, такие тоже есть, то они помалкивают. Потому что у нас много стукачей-патриотов, которые тебя быстро сдадут", – продолжает Катерина.

Однако часть жителей уже всерьез собирает вещи, чтобы уезжать. В соцсетях они жалуются, что цены на аренду жилья в соседних городах выросли. И когда узнают, что едут белгородцы, то цену еще и повышают.

"Все пишут: Белгород, мы с тобой!!! А по факту еле сняли квартиру в Курске, выскочили сегодня. В Осколе ничего нет, в Губкине аналогично. И Курск – при нас было 10 звонков, один Белгород звонит. Риелтор пучит глаза, говорит такого не было еще. Цены ползут вверх!" – пишет Наталья Ткаченко в ВКонтакте в группе губернатора.

В Белгороде теперь проходят десятки курсов по оказанию первой медицинской помощи. Там учат накладывать жгуты, делать перевязки, оказывать помощь при переломах. А жителям советуют на улицу выходить с аптечкой.

А еще белгородцы считают, что во время новогодних праздников им на центральных российских телеканалах уделили слишком мало внимания. Большая часть новостей была посвящена тому, как москвичи и питерцы отмечают праздники, куда ездят, что едят, как ходят в церкви. А про Белгород от силы один сюжет и бегущая строка.