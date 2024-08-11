Беларусь начала перебрасывать танки к границе с Украиной: в ГНСУ рассказали, есть ли угроза. Фото и видео

Беларусь после того, как самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства его государства, начала перебрасывать танки на границу с Украиной. Военную технику должны отправить на границу в Гомельскую и Мозырскую область якобы с целью "реагирования на любые возможные провокации".

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Об этом сообщают в минобороны Беларуси. Ведомство также публикует кадры погрузки военной техники на железнодорожный эшелон.

"Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по назначению. Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы", – говорится в сообщении.

В то же время, спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона отметил, что ситуация на границе с Беларусью контролируемая. Перемещение техники или личного состава не фиксируется.

"Непосредственно по границе ситуация неизменна, она полностью контролируема. Но, конечно, мы видим, что Беларусь в очередной раз начинает нагнетать ситуацию, чтобы продолжать "подыгрывать" России. Видим обвинения в сторону Украины – это неоднократно уже делалось... На данный момент рядом с нашей границей" мы не фиксируем перемещение техники или личного состава", – сообщил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за ситуации в Курской области России Беларусь начала укрепление границы в приграничных Гомельской и Мозырской областях. В частности, на границу с Украиной перебрасывают "Искандеры", РСЗО "Полонез", спецназ и сухопутные войска.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства государства в Костюковицком районе. "Целей", мол, было "около десятка" – вероятно, ударные беспилотники.

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