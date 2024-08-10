Беларусь после данных о возможном прорыве ВСУ в Курской области РФ бросилась укреплять границу

Из-за ситуации в Курской области России Беларусь приступила к укреплению границы в приграничных Гомельской и Мозырской областях. В частности, к границе с Украиной перебрасывают "Искандеры", РСЗО "Полонез", спецназ и сухопутные войска.

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Об этом на брифинге сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Он отметил, что соответствующий приказ отдал самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Это произошло после того, как Лукашенко заявил, что 9 августа в воздушном пространстве страны были обнаружены "воздушные объекты, двигавшиеся с территории Украины". Отмечается, что после пересечения госграницы эти цели были идентифицированы как беспилотные летательные аппараты и уничтожены.

"Учитывая обстановку, складывающуюся в Украине, а также в Курской области России, Главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации.

Военные части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задание на проведение маршей в назначенные районы", – говорится в сообщении.

Министерство также усилило силы и средства зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск и авиации, добавил Хренин.

На это решение Минобороны отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Он отметил, что стягивание оружия до границы в Беларуси – это "попытка помочь" кремлевскому лидеру Владимиру Путину и отвлечь внимание украинского командования на это направление.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства государства в Костюковицком районе. "Целей", мол, было "около десятка" – вероятно, ударные беспилотники.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен "режим контртеррористической операции". Он начал действовать с полуночи и связан с боевыми действиями в Курской области.

Напомним, что шведские эксперты считают, что операция в Курской области и продвижение по территории России меняет динамику войны. Украина оказывает давление на Москву, что стало неожиданностью как врагу, так и партнерам. Кремлевский диктатор Владимир Путин в растерянности и не знает, как реагировать.

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